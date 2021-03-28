Полиция заблокировала шествие медработников в столице Марокко

Рабат, 28 марта. Полиция марокканской столицы заблокировала шествие сотрудников медучреждений, вышедших накануне, 27 марта, на улицы города с требованием внести поправки в закон о продвижении по службе, сообщает информационное агентство Anadolu.

Демонстранты планировали пройтись маршем к зданию парламента. Организатором акции выступила Национальная координационная группа медсестер, которая призвала изменить положение, регулирующее данную профессию. В текущем виде оно создает препятствия для молодых специалистов в этой области, не имеющих определенной степени.

Сотрудники правоохранительных органов остановили шествие в районе площади Баб-эль-Хад, не дав медикам дойти к конечной точке маршрута. Официальные лица мотивировали блокирование протестующих мерами по предотвращению пандемии коронавируса.

В минувший четверг, 25 марта, Марокко приостановило авиасообщение с Ливией, Ганой, Мали, Гвинеей и Демократической Республикой Конго в целях сдерживания распространения COVID-19.