Ученые из США обнаружили в Тихом океане незаметные для иммунитета человека бактерии

Вашингтон, 28 марта. Американские ученые из Массачусетского университета нашли в Тихом океане неизвестные бактерии, которые иммунная система человека даже не замечает.

Специалисты применили для взятия проб роботизированное устройство SuBastian. Робот собрал кораллы, придонный осадок и некоторое количество воды.

Исследователи изучили полученные неизвестные микроорганизмы, которые не контактируют с иммунной системой человека, поскольку обитают на глубине в несколько тысяч метров. Как оказалось, иммунные клетки человека даже не видят эти неизвестные бактерии.

Новое открытие противоречит классической теории иммунологии. Согласно устоявшемуся мнению, защитные функции организма прошли длительную эволюцию, а врожденная иммунная система может обнаружить любой микроорганизм, с которым человек сталкивается.

Исследователи Государственного университета Северной Каролины ранее выявили бактерии тропической инфекции в крови людей, больных шизофренией.