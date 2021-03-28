Арендодатели рассказали о прибыли от сдачи жилья на курорте

Кисловодск, 28 марта. Сдача жилья в аренду остается самым понятным и безопасным инструментом пассивного дохода для большинства россиян. На курортах такая практика распространена еще больше.

Жительница Оксана из Кисловодска рассказала РБК, как три года назад вместе с мужем начала заниматься арендным бизнесом. После рождения третьего ребенка семья решила купить новую квартиру «на вырост». Для того, чтобы выплачивать ипотеку, семья переехала к родителям, а свободную недвижимость решили сдавать.

Сдача квартир посуточно в аренду туристам — самый выгодный вариант для собственников жилья в курортных городах. При этом владельцы квартир вынуждены конкурировать с гостиницами и санаториями.

В качестве бонусов гостям предлагают низкие арендные ставки, высокий сервис. Например, постояльцам могут организовать трансфер в аэропорт или бесплатные экскурсии.

Арендный бизнес может приносить семье больше денег, чем официальная работа, однако для поддержания качественного обслуживания требуется много времени и сил.

Российские власти планируют развивать сферу туризма и популяризировать курорты Северного Кавказа. Так, первый колледж туризма, который будет заниматься подготовкой кадров для туротрасли, может вскоре появиться в Дагестане.