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Пожилым жителям поселка Никель после аварии на водоводе помогут волонтеры

Пожилым жителям поселка Никель после аварии на водоводе помогут волонтеры

Мурманск, 28 марта. Волонтеры из города Заполярный помогут доставлять воду пожилым жителям поселка Никель, где после аварии на водоводе оказались обесточены более сотни домов.

В настоящее время аварийно-восстановительная бригада проводит сварочные работы трубы, ведущей к главному водоводу, которая обеспечивает водоснабжением поселок Никель и котельную, уточнил источник ФАН.

В 11:40 по местному времени было произведено отключение холодного водоснабжения, а также организован подвоз технологической и питьевой воды для местных жителей. Волонтеры окажут помощь в получении воды не только пенсионерам, но и гражданам, которые в силу состояния здоровья не смогут получить ее самостоятельно в специальных пунктах.

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