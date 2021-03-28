Число раненых при взрыве в католической церкви в Макассаре увеличилось до 14

Макассар, 28 марта. Минимум 14 человек пострадали при взрыве, прогремевшем в католическом храме в Макассаре во время воскресной службы, заявил генеральный инспектор полиции Индонезии Арго Ювоно.

По предварительным данным правоохранителей, двое злоумышленников подъехали к церкви на мотоцикле, после чего у ворот произошел взрыв. На месте нашли части тела. Пострадал охранник и прихожане — их ранило осколками. Все они были госпитализированы.

Предполагается, что взрывное устройство привел в действие террорист. Что стало с его соучастником — неизвестно. Полиция продолжает расследование, пишет индонезийская газета Republika.

За несколько дней до этого аноним прислал на почту ГУ МЧС по Московской области сообщение, в котором говорилось о минировании всех школ и детских садов. Сотрудники экстренных служб провели проверку, информация оказалась ложной, сообщало РИАМО.