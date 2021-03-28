Страшные кадры смертельного ДТП с девочками-подростками в Тосно появились в Сети

Санкт-Петербург, 28 марта. Момент наезда иномарки на двух девочек в Тосно попал на камеру видеорегистратора очевидца аварии. На кадрах можно видеть, как красный Audi на огромной скорости сбивает подростков.

Одна из пострадавших — 16-летняя девочка — умерла в машине скорой помощи, ее 17-летняя подруга была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Пассажирка иномарки также получила травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

Женщина, которая находилась за рулем Audi, задержана полицией. В отношении нее возбуждено уголовное дело.