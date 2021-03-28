Ученые обнаружили новую опасную мутацию COVID-19 у туристов из Танзании

Додома, 28 марта. Танзания может стать источником нового штамма COVID-19. Ученные обнаружили у прибывших из африканской страны туристов ранее неизвестные мутации вируса.

Глава исследовательской лаборатории Krisp профессор Тулио де Оливейра сообщил, что заболевших трое. Все они сейчас находятся в Анголе.

По данным первичных исследований, новый штамм является наиболее опасным среди всех уже обнаруженных. Мутировавший вирус невосприимчив к нейтрализующим антителам и легко передается от одного носителя другому. Ученые опасаются, что существующие вакцины могут оказаться бесполезными.

Беспокойство экспертов вызывает и тот факт, что власти Танзании отказались признавать пандемию и не принимают никаких ограничительных мер. По словам специалистов, с таким подходом невозможно контролировать эпидемиологическую обстановку и предотвращать распространение заболевания.

Официально в африканской стране зафиксировали 509 случаев заражения коронавирусом, из которых 21 завершился летальным исходом. Больше данных о распространении COVID-19 в Танзании нет, власти объявили о победе над болезнью еще в прошлом году.

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) неоднократно призывала республику серьезно относиться к угрозе пандемии. Но танзанийский президент Джон Магуфули отрицал опасность заболевания и предлагал бороться с ним при помощи молитв. В середине марта политик скончался. По одной из версий, причиной смерти стал коронавирус.