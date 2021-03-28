Савичева запретит своей дочери регистрироваться в соцсетях

Москва, 28 марта. Известная американская компания планирует запустить детскую версию приложения Instagram. Свое недовольство от новшества высказала певица Юлия Савичева.

Артистка категорически против, чтобы дети, не достигшие определенного возраста, пользовались социальными сетями, даже если будет запущена специальная версия для несовершеннолетних. Она уверена, что детская психика не готова к потрясениям, которые появляются на просторах интернета. Этому артистка посвятила пост в Instagram.

«Дети это неокрепший ум и психика. Какого человека мы воспитаем с социальными сетями? Даже в 14-15 лет существует множество опасностей: подростки сходят с ума на почве лайков, просмотров, комментарий, иногда дело доходит даже до суицидов. Все соц.сети, без исключений, влияют на психику», — заявила Юлия Савичева.

Артистка подчеркнула, что не станет интересоваться мнением своего ребенка и не позволит ей пользоваться соцсетями до достижения определенного возраста. Как минимум лет до 14-15. Она уверена, что ребенок вполне может расти без лайков и репостов в интернете.

Певица с огромным трепетом относится к своей единственной дочери Анне. Недавно в откровенном интервью певице Валерии артистка рассказала, что до рождения наследницы она пережила выкидыш. Этот момент она называет одним из самых тяжелых в своей жизни.