Бывший чешский дипломат: поведение США в адрес к РФ будет иметь серьезные последствия

Прага, 28 марта. Агрессивное поведение президента США Джо Байдена в отношении России будет иметь существенные последствия для Вашингтона.

Об этом рассказал бывший посол Чехии Яромир Новотны, передает чешское издание Parlamentní listy.

По словам дипломата, он абсолютно не понимает, зачем глава Соединенных Штатов так поступил. Он считает, что, вероятно, представители Демократической партии возвращаются к своей риторике, которая характерна для них с 2016 года.

«Тогда президентом США был выбран Дональд Трамп и немедленно появилась сказка о том, что это Кремль привел его к власти. Я говорю сказка, потому что никаких доказательств обратного нет. Вообще все это, на мой взгляд, выглядит просто глупо», — подчеркнул он.

Также он добавил, что все антироссийские санкции Вашингтона ничего не могут сделать. Несмотря на постоянное давление с американской стороны, на Россию это оказывает лишь положительный эффект. Новотны уверен, что подобная политика США привела к тому, что Россия начала сближаться с Китаем, поэтому Вашингтон ждут большие проблемы.

Ранее сообщалось, что первая пресс-конференция Байдена разочаровала американских граждан.