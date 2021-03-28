Подводники Черноморского флота примут участие в охране границ России

Москва, 28 марта. Подводные силы ВМФ РФ принимают участие в охране границ России во время важных государственных мероприятий, рассказывает старший помощник командира подлодки «Колпино» Егор Егоров.

Подводники Черноморского флота России стоят на страже российских границ даже во время проведения важных мероприятий. Например, военнослужащих ВМФ РФ задействовали во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году, который проходил в Сочи.

Про это рассказал старший помощник командира подлодки «Колпино» Егор Егоров телеканалу «Звезда». Тогда создавалась разнородная группировка сил, которой эшелонировано назначали специальные районы, комментирует подводник. Задачу выполняли корабли, морская авиация, подлодки.

«Так закрывался большой район и была обеспечена безопасность проведения важных государственных мероприятий», — уточняет Егоров.

Ведущему телеканала провели экскурсию по всем отсекам российской субмарины, а также показали самый современный учебно-тренировочный комплекс, который был построен специально для подготовки подводников.

Ранее сообщалось, что в Китае заявили о том, что российские подлодки станут серьезной проблемой для США.