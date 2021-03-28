Партия Порошенко раскритиковала Зеленского за неудачную борьбу с пандемией

Киев, 28 марта. Политическая партия «Европейская солидарность» дала оценку действиям президента Украины Владимира Зеленского в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

По мнению партии, украинский лидер не справился со своими обязанностями, полностью провалив закупку вакцины от коронавируса. Кроме того, депутаты заявили о необходимости заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором должен быть выработан план по выводу страны из сложившейся ситуации.

Партия отметила, что к обсуждению должны быть привлечены лучшие медики Украины и лидеры всех украинских парламентских фракций. По словам пресс-центра «Европейской солидарности», поставки вакцины в страну будут актуальны в течение нескольких лет.

Ранее Минздрав Украины включил в список красных зон карантина Киев и еще 12 областей. В ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация в стране существенно ухудшилась.