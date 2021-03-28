Юнармейцы из Мордовии «захватили» лагерь боевиков

В Мордовии прошла военно-патриотическая акция, посвященная 80-летию строительства «Сурского рубежа» и 800-летию со дня рождения Александра Невского. 50 студентов и школьников выполнили многокилометровый марш-бросок и приняли участие в тактических учениях вместе с ветеранами боевых действий и офицерами спецназа.

«Цель этого марш-броска проверить навыки подготовки личного состава молодого поколения к защите нашей родине. И одна из задач — преемственность, передача навыков молодому поколению действий в экстремальных ситуациях. Мы стартовали от Саранской школы №25 имени Василия Маргелова, затем переместились в село Подлесная Тавла, оттуда шли пешком до села Кочкурово, переночевали в Семилейской школе, а на следующий день отправились в Большие Березники. У нас были отряды школьников и студентов. В этот раз к нам присоединились ребята из Рязанской области», — рассказал об акции ФАН заместитель председателя союза десантников Мордовии Вячеслав Бахметьев.

Если в прошлые годы марш-бросок ребята выполняли во время январских каникул, а акция носила название «Снежный десант», то в этом из-за противоковидных ограничений ее пришлось перенести на весну.

У каждого бойца был суточный запас провизии, спальный мешок, одежда, а самое главное — оружие. Автомат — хотя и муляж, но по весу как настоящий. Тяжелые рюкзаки по 10, а то и по 14 килограммов несли как парни, так и девушки.

«Я в третий раз принимаю участие в таком пешем походе. Раньше было ветрено, морозно, а в этом году задачу усложняли лужи. Несмотря на то, что было тяжелее, чем обычно, мне эти занятия понравились больше. Я уже студентка Мордовского педагогического университета, а мне было интереснее, чем в школьные годы», — поделилась впечатлениями участница марш-броска Елена Вавилина.

Наставники ребят — опытные военные. Это ветераны боевых действий, воины-десантники и офицеры спецназа — живой пример для молодежи. Они сделали все, чтобы дети ощутили себя бойцами. В субботу по дороге в Большие Березники развернулась настоящая военная спецоперация. Ребята отразили нападение условного противника, «захватили» лагерь боевиков и освободили заложников.

«Когда мы подходили к базе, внимательно рассматривали все, чтобы противник не прошел. Но так получилось, что мы врага не заметили. По нам «открыли огонь». После этого мы уже сами атаковали. Я понял, что значит сплоченность коллектива. Хотя было тяжело идти по заснеженному лесу, никто не сошел с дистанции», — рассказал о самых интересных моментах занятий Максим Сухоруков.

Помимо военных в подготовку ребят включились и сотрудники МЧС. Во время привала спасательные отряды показали технику и рассказали подробно о ее применении. Силе молодых бойцов и здесь нашлось применение. Школьники и студенты учились вытаскивать автомобили из снежных завалов.

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