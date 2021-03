Сессия парламента Сомали отменена из-за разногласий между депутатами

Могадишо, 28 марта. Заседание сомалийского парламента прервано спикером Мохаммедом Мурсал Шейх Абдурахманом из-за разногласий между оппозиционными силами и сторонниками утратившего мандат президента Мохамеда Абдуллахи, известного по прозвищу Фармаджо, сообщает издание Voice Of America.

Предполагалось, что Палата представителей обсудит проблемы пандемии коронавируса, однако в повестку дня в последний момент попытались включить вопрос продления срока полномочий бывшего главы государства. Многие политики открыто выступили против подобных манипуляций, в связи с чем парламентскую сессию отменили.

Somali parliament meeting ends in disarray after disagreement between MPs over the “intentions” behind a quickly arranged session. MPs were told Covid19 to be the agenda but some MPs argue they feared the Lower House may force “unilateral” term extension for the executive. pic.twitter.com/l5lbXRR4FB