Сессия парламента Сомали отменена из-за разногласий между депутатами

Могадишо, 28 марта. Заседание сомалийского парламента прервано спикером Мохаммедом Мурсал Шейх Абдурахманом из-за разногласий между оппозиционными силами и сторонниками утратившего мандат президента Мохамеда Абдуллахи, известного по прозвищу Фармаджо, сообщает издание Voice Of America.

Предполагалось, что Палата представителей обсудит проблемы пандемии коронавируса, однако в повестку дня в последний момент попытались включить вопрос продления срока полномочий бывшего главы государства. Многие политики открыто выступили против подобных манипуляций, в связи с чем парламентскую сессию отменили.

Somali parliament meeting ends in disarray after disagreement between MPs over the “intentions” behind a quickly arranged session. MPs were told Covid19 to be the agenda but some MPs argue they feared the Lower House may force “unilateral” term extension for the executive. pic.twitter.com/l5lbXRR4FB — Harun Maruf (@HarunMaruf) March 27, 2021

Депутат Садик Варфа подчеркнул, что оппозиция не станет рассматривать пролонгацию мандата Фармаждо до тех пор, пока не пройдут переговоры между лидерами автономных регионов и федеральными властями. Он также добавил, что сомневается в том, что удастся провести справедливые и прозрачные выборы в нынешних условиях.

Полномочия Мохамеда Абдуллахи закончились 8 февраля 2021 года, но он не собирается добровольно уходить в отставку, что спровоцировало политический кризис и раскол в обществе. Согласовать механизм нового волеизъявления в установленный срок сторонам так и не удалось из-за нежелания экс-президента идти на компромисс со своими оппонентами — он продолжает настаивать на отмене непрямых выборов.

После завершения гражданского конфликта с 1991 года в Сомали действовал особый избирательный принцип, согласно которому национальный лидер определялся специальными делегатами, выдвигаемыми главами разных регионов африканской страны. Придя к власти в 2017 году, Фармаджо попытался отменить прежний механизм плебисцита, что привело к конституционному кризису и грозит новой эскалацией.

Во второй половине марта противники Мохамеда Абдуллахи сформировали политический альянс, в который вошли главы Джубаленда и Пунтленда — Ахмед Мохаммед Ислам Мадобе и Саид Абдуллахи Дени. Коалицию оппозиционных сил возглавил спикер верхней палаты (сената) федерального парламента Абди Хаши Абдуллахи.