Курс биткоина может взлететь до 400 тысяч долларов в 2021 году

Нью-Йорк, 28 марта. Первая в мире криптовалюта в этом году может подорожать до 400 тысяч долларов. Такой прогноз озвучил старший стратег Bloomberg Intelligence по биржевым товарам Майк Макглоун.

Он сравнил текущую обстановку на рынке с событиями 2013 и 2017 годов. В скором будущем инвесторы могут начать рассматривать самую популярную криптовалюту в качестве защитного актива с целью сокращения финансовых рисков, уверен эксперт.

По состоянию на 28 марта биткоин торговался на уровне в 56,3 тыс. долларов. Две недели назад он достиг исторического максимума стоимости в 61,8 тыс. долларов. Капитализация актива в настоящий момент превышает 1 трлн долларов.

Стремительный взлет стоимости криптовалюты был зафиксирован с начала 2021 года. Одним из драйверов роста стало заявление американской Tesla о закупке биткоинов на сумму 1,5 млрд долларов.

Криптовалюты могли бы остаться в роли второстепенного актива, если бы не случился кризис, вызванный пандемией коронавируса. Такое мнение выразила инвестдиректор фонда Сороса Дон Фицпатрик.