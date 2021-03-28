Прилепин рассказал, зачем Зеленский может вернуть конфликт в Донбассе к «горячей фазе»

Москва, 28 марта. Президент Украины Владимир Зеленский может ужесточить политику в отношении Донбасса без угрызений совести, утверждает российский писатель Захар Прилепин.

Участник боевых действий в Чечне и в Донбассе, российский писатель Захар Прилепин в интервью Украина.ру заявил, что украинский лидер может действовать еще более жестко на юго-востоке страны. По мнению собеседника издания, если Вашингтон подаст Зеленскому сигнал, он может ужесточить военные действия в регионе, так как уверен в поддержке со стороны американских партнеров.

«Но это даже не последняя степень, он может еще дальше завинчивать, еще более жестко действовать. Он может позволить себе убить энное количество, прости Господи, упаси Бог, мирных людей и не будет по этому поводу нисколько переживать!» — считает Прилепин.

Отметим, согласно последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.

Ранее украинский политик, экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко раскрыл новую стратегию Киева в случае войны с Донбассом. Он заявил о том, что киевские власти хотят перенять опыт украинских пособников нацистов времен Великой Отечественной войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил гражданам готовиться к партизанской войне на официальном уровне.