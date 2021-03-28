Названо наиболее депрессивное время суток

Москва, 28 марта. Период времени с 20:00 до 22:00 считается самым депрессивным временем суток и наиболее тяжелым для одиноких людей.

Именно в это время человеку труднее всего находится одному. Об этом рассказала профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Марина Розенова.

«Отчасти по этой причине многие люди склонны назначать свидания в это время, чтобы не оставаться одним и получить возможность сгладить остроту негативных переживаний-ощущений», — объяснила специалист в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Депрессивным временем также считается период с 3:00 до 5:00. Если человек не спит, то, согласно исследованиям, в это время усиливается аспект переживаний, логика подавлена, отрицательные эмоции начинают зашкаливать, добавила Розенова.

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