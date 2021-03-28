История величия: 245 лет назад появился Большой театр

28 марта считается датой основания московского Большого театра. Один из крупнейших театров оперы и балета в стране и настоящее лицо отечественной культуры — история его величественна и увлекательна.

Свое начало она берет 28 (17 по старому стилю) марта 1776 года, когда московский губернский прокурор, князь Петр Урусов, получает от императрицы Екатерины II правительственную привилегию на «открытие актерской труппы» и «содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений» сроком на десять лет.

Изначально оперная и драматическая труппы были единым целым, а в составе играли как крепостные артисты, так и приглашенные из-за границы звезды. Содержание спектаклей было недешевым удовольствием, поэтому Урусов пригласил в качестве компаньона обрусевшего англичанина Майкла Медокса — предпринимателя и механика, влюбленного в театральное искусство.

В первое время у коллектива не было своего помещения, поэтому спектакли ставились в частном доме Воронцова на Знаменке. Самой первой премьерой театра в 1977 году стала опера Дмитрия Зорина «Перерождение».

Собственное здание у театра появилось в 1780 году. Всего за полгода немецкий архитектор Христиан Розберг возвел сооружение, поражающее своей красотой и размахом. А по названию улицы, на которой находился театр, он стал именоваться Петровским. Это был первый построенный в Москве публичный театр, который, по разным сведениям, вмещал от 800 до 1500 зрителей.

В репертуаре театра тогда были постановки различных жанров: драматические, балетные, оперные. Именно последние особенно полюбились московской публике, и в народе театр стали называть Оперным домом. Труппа театра не делилась на оперную и драматическую: одни и те же актеры выступали в разножанровых постановках.

В 1805 в Москве задумали создать театральную дирекцию наподобие петербургской, вследствие чего театр обрел статус императорского, перейдя в ведение единой Дирекции императорских театров. К сожалению, осенью 1805 года здание Петровского театра сгорело, и труппе пришлось многие годы выступать на частных площадках.

В 1819 году был объявлен конкурс на проект нового здания театра. Победил проект профессора Академии художеств Андрея Михайлова, однако по поручению губернатора, князя Дмитрия Голицына, он был усовершенствован архитектором Осипом Бове. Дело в том, что в начале 1820-х годов Петровская площадь (ныне Театральная) была полностью перестроена в соответствии с замыслом Бове. Здание Большого театра органично вплелось в существующую композицию, став центром площади и прилегающих улиц.

Строительство и открытие в январе 1825 года Большого Петровского театра стало большим событием для Москвы начала века. Новый театр превзошел по величине даже петербургский Большой каменный театр, став по-настоящему прекрасным и монументальным архитектурным сооружением. Здание поражало не только снаружи, но и внутри: богатое убранство соседствовало с удобной планировкой, а зрительный зал вмещал свыше двух тысяч человек.

Здание Большого Петровского театра просуществовало почти 30 лет, после чего его постигла очередная неудача: в марте 1853 года здесь вспыхнул пожар. Трехдневное бедствие уничтожило почти все, оставив лишь каменные внешние стены и колоннаду главного входа.

В новом конкурсе на восстановление театра приняли участие видные российские архитекторы, однако план главного архитектора императорских театров Альберта Кавоса оказался лучшим. Новый Большой театр отстроили за рекордные сроки и вновь открыли 20 августа 1856 года. Такая скорость объяснима — работы нужно было завершить к коронации императора Александра II.

Высота здания увеличилась почти на четыре метра, расширилось пространство зрительного зала, акустика стала совершенной, а убранство — еще пышнее и богаче. Так, одним из шедевров после восстановления театра стал парадный подъемно-опускной занавес, созданный венецианским художником Козрое Дузи. На нем мастер изобразил въезд Минина и Пожарского в Москву.

Постепенно здание театра ветшало, и к 1921 году его состояние стало катастрофическим. С приходом к власти большевиков под угрозой оказалось вообще существование Большого театра. Однако этого не случилось, и партия приспособила здание под свои нужды.

Театр закрыли на реконструкцию за несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны, а 22 октября 1941 года в здание попала бомба. Несмотря на тяготы военного времени, театр восстановили и уже осенью 1943 года труппа представила зрителям оперу Михаила Глинки «Жизнь за царя».

В последующие годы в театре не единожды проводились ремонт и реставрационные работы, был сооружен большой репетиционный зал и появилось здание Новой сцены. Новая страница в истории театра началась в 2005 году, когда стартовал крупнейший проект его реконструкции и реставрации, привлекший к участию специалистов высочайшего уровня. Масштабные работы длились шесть лет, а торжественное открытие исторической сцены состоялось осенью 2011 года.

Сегодня Большой театр все так же поражает своим величием, трепетным отношением к наследию прошлого и стремлением к творческому и техническому прогрессу. С момента его рождения и до сегодняшних дней здесь было представлено более 1000 премьер. За долгую и непростую историю с этим местом себя связали многие артисты, художники, режиссеры и дирижеры, чьи имена навсегда вписаны в историю русской и мировой культуры.