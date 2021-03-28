Вашингтон, 28 марта. Российская межконтинентальная ракета (МБР) «Сармат» одним выстрелом способна нанести мощнейший удар по целой стране, чего нельзя сказать про возможности ракет США, сообщили в NI.

Российские военнослужащие продолжают развертывать новые стотонные межконтинентальные баллистические ракеты РС-28 «Сармат». На их фоне американские МБР Minuteman смотрятся как зубочистки, отметили авторы The National Interest (NI), передает «ПолитРоссия».

Мощность российских «Сарматов» позволяет с одного выстрела нанести непоправимый ущерб Техасу или Франции, например. Боеголовки данного МБР отличаются комплексом передовых средств противоракетной обороны, которые способны проникать сквозь американскую систему ПРО. Системы противоракетной обороны США вряд ли смогут справиться даже с ударами ракет РС-36М2, выпущенных еще в 1970-х годах.

Имея такое мощное прежнее вооружение, нет необходимости создавать новое, сначала предположили авторы. Однако после добавили, что обслуживание систем, создаваемых еще в эпоху Брежнева, весьма затруднительно. Для установки ядерных боеголовок нужен специальный гаечный ключ, который нелегко оперативно получить, поскольку он имеется лишь в одном комплекте инструментов.

«Новые ракеты понадобятся, как только старые станут ненадежными или слишком дорогими для обслуживания», — сообщили обозреватели.

Ранее китайские эксперты причислили ракету «Сармат» к списку оружия, которое больше всего беспокоит Запад.