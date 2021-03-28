Женщину на красном Audi задержали после смертельного ДТП с девочками-подростками в Тосно

Санкт-Петербург, 28 марта. Женщина, сбившая двух девочек на пешеходном переходе в Тосно, задержана сотрудниками полиции. В отношении водителя возбудили уголовное дело.

Трагедия произошла на шестом километре подъезда к Тосно. Две девочки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Внезапно их на огромной скорости сбила иномарка. Подростки получили тяжелейшие травмы.

Одной из них было 16 лет, она умерла в машине скорой помощи, ее 17-летняя подруга доставлена в больницу. Также в результате ДТП травмы получила пассажирка Audi. Врачи оказали помощь 48-летней женщине, госпитализация ей не потребовалась.