Свердловские врачи вырастили часть печени для борьбы с раком у пациентки

Екатеринбург, 28 марта. Специалисты из Свердловской областной больницы вырастили часть печени для лечения пациентки с онкологическим заболеванием. Об этом сообщили в департаменте информполитики.

Технологию с наращиванием человеческого органа в медучреждении применяют уже во второй раз. По словам главы отделения рентгенохирургических методов лечения Льва Кардапольцева, таких больных раньше не брали на операции. Однако сейчас в больнице могут вырастить орган и прооперировать, если остается непораженной хотя бы небольшая часть печени.

Пациентке диагностировали рак толстого кишечника, который впоследствии привел к образованию метастаз в печени. В течение двух лет женщина проходила курсы химиотерапии, а в 2019 году ей вырезали часть кишечника и метастаз.

Наряду с этим врачи планировали удалить пораженную часть печени, но тогда оставшейся ткани не хватило бы для нормального функционирования органа. В связи с этим медики приняли решение нарастить здоровый участок печени, а затем провели последнюю операцию.

В Курском онкоцентре тем временем провели уникальную операцию по удалению опухоли на двух почках у 52-летнего пациента. Злокачественное образование обнаружили после пережитого мужчиной инсульта.