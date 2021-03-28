Российские медики раскрыли причины возникновения нервного тика

Москва, 28 марта. Многие россияне сталкиваются с подергиванием глаз. Считается, что оно указывает на повышенный стресс, однако нервный тик может сигнализировать и о других проблемах со здоровьем.

Нервный тик является одним из знаковых явлений, указывающих на проблемы с психическим здоровьем. Его часто изображают в художественных фильмах, передавая эмоции персонажа. Тем не менее подергивание глаза указывает не только на высокую стрессовую нагрузку. В беседе с РБК специалисты-неврологи рассказали, что приводит к подергиванию глаза.

По словам врачей, одна из основных причин возникновения нервного тика — блефароспазм. Он развивается у пациентов в зрелом возрасте, а принцип его формирования до конца не изучен. Считается, что блефароспазмы возникают при сухости глаз, злоупотреблении алкоголем и никотином, а также кофеином. Дефицит витаминов также может стать причиной нервного тика.

Миокимия — спровоцированное состояние, вызываемое повышенной тревожностью, переутомлением и эмоциональными потрясениями. Она представляет собой неконтролируемые спазмы в районе круговой мышцы глаза, что и приводит к его подергиванию. По статистике, чаще всего от этого недуга страдают женщины. Периодичность миокимических подергиваний различна: они могут продолжаться как несколько недель, так и пару секунд.

Врачи рекомендуют отказаться от употребления алкоголя, снизить количество кофеина, высыпаться и накладывать согревающие компрессы. Все это позволит улучшить общее состояние здоровье и избавит человека от вызывающих дискомфорт нервных тиков.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что нарушения нервной системы возникают практически у 100% пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. К ним относят головные боли, нарушение чувствительности и чувство тревоги.