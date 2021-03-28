Турецкая оппозиция нашла коррупционный след в увольнении главы Центробанка

Анкара, 28 марта. Оппозиция в Турции потребовала расследовать обстоятельства увольнения главы Центробанка Наджи Агбала. По версии членов оппозиционной Республиканской народной партии (РНП), заинтересованные в отставке Агбала лица могли получить прибыль от колебания валютных курсов, спровоцированных его уходом с поста.

Депутаты от РНП требуют раскрыть не только имена чиновников, которые, по их мнению, выиграли от последствий отстранения Агбала, но и сумму потерянных на этом фоне государственных денег. Соответствующий запрос инициировали 16 членов партии.

Turkey President Tayyip Erdogan abruptly fired central bank Governor Naci Agbal, replacing him with someone who opposes high rates. The third such ejection in less than two years could not have come at a worse moment, writes @dasha_reuters: https://t.co/3vD6g9nKgA pic.twitter.com/W2lEy7FfNS — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) March 22, 2021

Только за последние два года глава Центробанка Турции менялся трижды. В последний раз — 20 марта, когда был уволен Агбал, назначенный на этот пост в ноябре 2020 года. Чиновник был отправлен в отставку после того, как предложил больший рост процентных ставок, чем ожидалось — с 17% до 19%.

«83 миллиона турецких граждан должны знать, кто выиграл от этого внезапного увольнения», — заявил депутат от РНП Гюрсель Текин.

Политик также призвал Совет по расследованию финансовых преступлений Турции провести ревизию всех сделок, совершенных в период между объявлением о повышении процентных ставок и увольнением главы ЦБ.

Последствия увольнения

Решение о снятии Агбала с должности привело к резкому обрушению курса турецкой лиры. По мнению аналитиков рейтингового агентства Moody’s, эта мера «подорвала доверие инвесторов» к Турции.

Сейчас выдвигаются различные версии об истинных причинах отставки экс-главы Центробанка. К примеру, турецкий политик Али Бабаджан (один из соучредителей правящей Партии справедливости и развития, а ныне — член оппозиционной партии DEVA) не исключает, что решение было политически мотивированным. Агбал, по его словам, предположительно планировал расследовать продажу 130 млрд долларов валютных резервов в период работы бывшего министра финансов Турции Берата Албайрака, который приходится зятем президенту республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Мы не знаем, правда ли это, но я бы не удивился, если бы это было так», — подчеркнул Бабаджан.

При этом заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Нуреттин Джаникли в попытке успокоить граждан и рынки заявлял, что причиной отставки Агбала стало его «нерациональное использование денежно-кредитной политики при определении оптимального положительного уровня реальной процентной ставки».

«[Он] наложил огромное финансовое бремя на экономику страны», — считает Джаникли.

9) Hükümetin, optimal pozitif reel faiz seviyesinin belirlenmesinde para politikası araçlarını rasyonel kullanmadığını ve bu nedenle de ekonomiye büyük bir mali yük getirdiğini düşündüğü Merkez Bankası başkanını değiştirmesi piyasalara meydan okumak değildir. — Nurettin Canikli (@nurettincanikli) March 22, 2021

Между тем экономистам политика отстраненного главы ЦБ казалась вполне успешной. Обозреватель Эрдоган Сузер заявлял, что именно Агбал начал работу по восстановлению «поврежденного образа независимого Центрального банка». После его ухода, считает эксперт, попытки укрепить доверие к этому органу еще сильнее усложнятся.

Новый курс

Наджи Агбала на посту главы Центробанка сменил Шахаб Кавджиоглу — профессор экономики из стамбульского университета Мармара. Кавджиоглу известен критикой политики своего предшественника, поэтому, как ожидают финансовые эксперты, займется формированием нового подхода. Аналитики, впрочем, не рекомендуют чиновнику снижать процентные ставки — в этом случае не исключен еще больший рост курсов иностранных валют к лире и возникновение кризиса платежного баланса.

Sözcü yazarı: Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun görev ömrü sizce kaç ay sürer?https://t.co/Wk8zZ11XrP pic.twitter.com/yqxBL7mL7s — T24 (@t24comtr) March 27, 2021

Между тем ситуация с кадровыми перестановками в ЦБ не на шутку обеспокоила политическую верхушку Турции. 22 марта «Хорошая партия» (IYI) объявила о планах внести в парламент законопроект об установлении минимального срока работы на должности управляющего Центробанком. Согласно инициативе оппозиции, он должен составить 5 лет.