Стивен Спилберг поработал оператором на тайном венчании Гвинет Пэлтроу

Лос-Анджелес, 28 марта. Известный голливудский кинорежиссер стал единственным оператором на закрытой свадьбе актрисы Гвинет Пэлтроу. Об этом сама актриса рассказала на шоу певицы Келли Кларксон.

Именитый режиссер является крестным отцом актрисы и фактически стал ее семейным видеооператором. Пэлтроу призналась, что кинематографист практически не выпускает камеру из рук и снимает все происходящее вокруг.

«Он всегда с камерой в руках. Будь то четвертое июля, День благодарения или любой другой праздник — он всегда все снимает. Уже много лет. И он был единственным, кто снимал мою свадьбу два с половиной года назад. Кажется, он неплохой оператор», — рассказала звезда киновселенной Marvel.

Осенью 2018 года Пэлтроу тайно вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака, с которым познакомилась на съемках популярного сериала "Хор". Сейчас они вместе воспитывают двух взрослых детей актрисы, которых она родила в браке с вокалистом Coldplay Крисом Мартином.

Известная голливудская актриса нечасто делится подробностями своей личной жизни, поэтому поклонники так ценят ее публикации в соцсетях. Не так давно 48-летняя Пэлтроу опубликовала фото, на котором позирует в домашней одежде и без макияжа. Снимок собрал огромное количество восторженных отзывов.