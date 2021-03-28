Первый на Северном Кавказе колледж туризма планируют создать в Дагестане

Махачкала, 28 марта. Дагестанские власти планируют открыть в республике колледж, который будет заниматься подготовкой кадров для туристической отрасли. Как сообщили ФАН в региональном Минтуризме, учебное заведение станет единственной подобной организацией в Северо-Кавказском федеральном округе.

В ведомстве отметили, что на фоне растущего туристического потока в Дагестане ощущается острый дефицит подготовленных кадров среднего звена, персонала рабочих профессий в туризме. Для решения проблемы министерством проводится работа по созданию профильного колледжа.

«В республике назрела необходимость в создании образовательного учреждения среднего профессионального образования, которое будет заниматься подготовкой кадров среднего звена по программам группы специальностей «Сервис и туризм» и рабочих профессий. В настоящее время ведется работа в этом направлении. Образовательная организация станет единственным подобным профильным учебным заведением на территории Северо-Кавказского федерального округа», — рассказали в Минтуризме региона.

Там также сообщили, что сейчас в Дагестане в сфере туризма занято около 10,3 тыс. специалистов. Кадры для отрасли готовятся на базе филиала Российского государственного университета туризма и сервиса в Махачкале, Колледжа народных промыслов и туризма в Дербенте, а также в рамках образовательных программ в четырех университетах республики.

По данным министерства, в среднем турпоток в Дагестан растет на 15-20% в год. В частности, с 2016 года этот показатель в регионе вырос с 513 тысяч человек до 840 тысяч человек.

Ранее ФАН сообщал, что в текущем году в Дагестане откроют не менее десяти глэмпинг-отелей. Кроме того, более чем в два раза увеличится объем государственной поддержки, оказываемой на организацию гостевых домов в горной местности.