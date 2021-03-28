ФАН выяснил, насколько засуха в Крыму повлияла на водохранилища полуострова

Ученые уже на протяжении нескольких лет фиксируют серьезную засуху в Крыму из-за отсутствия достаточного количества осадков. Впрочем, нельзя сказать, что это ненормально для региона, поскольку на полуострове идут циклами водные и засушливые периоды, которые могут длиться разное время.

До этого, например, был семилетний цикл с благоприятным количеством осадков. Сейчас же продолжается относительно засушливый период, однако, когда он закончится — через год или пять лет, — пока никто точно сказать не может. Есть мнение, что уже в 2022-м вновь начнутся водные годы, но гарантий на этот счет нет.

Отметим, что именно из-за такой неустойчивой ситуации с водой на полуострове, о чем знали еще в СССР, и был построен Северо-Крымский канал в 1971 году. Конечно, в основном его ресурс использовался для нужд сельского хозяйства (около 80%), но остальная часть питала водохранилища и другие водные источники.

В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, Украина перекрыла канал, из-за чего полуостров остался без крайне необходимого ресурса. Это привело к упадку сельского хозяйства, особенно в северной части Крыма, где днепровская вода использовалась для орошения полей.

Кроме того, пострадали и водохранилища, поэтому некоторые из них сегодня достигли так называемого мертвого объема, когда забор воды для населения из них уже нельзя осуществлять. Мертвый объем достигается при наличии менее 30% воды от общего объема источника.

При этом прошедшая относительно снежная зима пока так и не смогла должным образом наполнить водохранилища, поэтому сейчас вся надежда на весну, когда обычно в регионе выпадает большое количество осадков.

Как сообщили ФАН в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, по состоянию на 26 марта суммарный объем наполнения всех водохранилищ полуострова составляет 21,6% от их полного проектного объема, или 86,2 млн кубометров воды, что на 64,3 млн меньше показателей прошлого года на эту же дату.

Однако стоит отметить, что даже с учетом сложившейся ситуации в Крыму все равно сейчас достаточно воды, поскольку были построены новые водозаборы в Севастополе и Симферополе, а также власти начали использовать другие природные источники для питания городов и сел: реки, водопады, подземные источники.

Кроме того, в самых засушливых районах полуострова бурятся скважины, откуда идет артезианская вода. С прошлой осени экономится ресурс за счет графиков подачи воды, ремонтируются и заменяются изношенные трубы, а ученые уже готовятся добывать пресную воду со дна Азовского моря.

Вместе с тем в Крыму уже фактически приступили к строительству опреснительных установок морской воды, которые еще больше уберегут полуостров от вододефицита. То есть ни о какой критической ситуации, несмотря на низкую наполненность водохранилищ, говорить не приходится.

Ранее ученый рассказал о технологии, которая может спасти Крым от засухи.