Сын Игоря Кваши рассказал, что погубило артиста

Москва, 28 марта. Сын известного телеведущего и артиста Игоря Кваши — Владимир — рассказал о последней встрече с отцом и назвал истинную причину его смерти.

Официальной версией смерти артиста считается обострение проблем с легкими. По словам сына Кваши, актер долгое время страдал от болезни и сам усугублял эту ситуацию. Он был заядлым курильщиком, а при его состоянии это было противопоказано.

«Мы понимали, что он мог уйти из жизни при любом приступе. Бывало, отменялись съемки или спектакли из-за этих приступов. Папа пробовал бросать курить, но все это было ненадолго», — сказал Владимир в интервью изданию «Собеседник.ру».

В последний раз Владимир видел своего отца за два дня до смерти. Он навестил Игоря Владимировича в больнице, куда артист попал на плановое обследование. Мужчина хотел попрощаться с отцом перед поездкой в Германию и даже не догадывался, что его родителя не станет.

Состояние Кваши не вызывало опасений. Более того артист с наследником провели день с задором. Они посмотрели фильм и поговорили о жизни.

Игорь Кваша ушел из жизни 30 августа 2012 года. Народному артисту было 79 лет.