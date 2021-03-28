В Польше заявили о готовности к равноправному диалогу с Россией

Москва, 28 марта. Посол Польши в России Кшиштоф Краевский заявил, что Варшава готова к нормализации отношений с Кремлем.

По его словам, стороны должны вести диалог в условиях равноправия.

«Считаю, что нормализация в отношениях возможна. Я говорю это как поляк и европеец, обеспокоенный мировыми политическими трендами», — сказал он.

При этом дипломат отметил, что Польша может многое предложить российской стороне. Однако взаимодействие должно вестись в рамках норм международного права.

Ранее стало известно, что Польша ввела санкции против судов за участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2». Министерство инфраструктуры и развития страны запретило этим кораблям заходить в морские порты Польши.