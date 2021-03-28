Российский вирусолог рассказал, какой будет третья волна пандемии COVID-19

Москва, 28 марта. Третья волна коронавируса в России не спровоцирует серьезного роста заболеваемости, рассказал вирусолог Алексей Аграновский.

Новая волна коронавируса не будет сравнима с теми показателями, которые наблюдались в прошлом, поделился эксперт в беседе с корреспондентом URA.RU. Аграновский связал это с появлением иммунитета к COVID-19 у большинства граждан.

«Волна — это некий рост заболеваемости. Он может быть, но я не думаю, что это можно назвать волной. Она не будет сравнима с цифрами, которые были», — поделился врач.

Третью волну пандемии коронавирусной инфекции стоит ожидать к осени текущего года, добавил специалист. При этом медик отметил, что это лишь приблизительный прогноз, и ситуация может измениться.

Пандемия коронавируса в России постепенно отступает, но показатели заболеваемости по-прежнему остаются высокими. Об этом ранее заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.