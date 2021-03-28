Бразилия снова приостановила регистрацию российской вакцины «Спутник V»

Бразилиа, 28 марта. Бразильский регулятор снова временно остановил процедуру регистрации вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» российского производства.

Процесс приостановлен на неопределенный период. Решение приняли в Бразильском национальном агентстве по санитарному надзору (Anvisa). Регистрацию не будут проводить из-за отсутствия некоторых документов, важных для анализа, говорится на сайте организации. Производством «Спутника V» в стране занималась одна из ведущих бразильских фармацевтических компаний União Química.

При этом регистрацию препарата приостанавливали уже несколько раз. В компании допускают, что регулятор затягивает процедуру сознательно в интересах других производителей вакцин. Минздрав Бразилии и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали контракт о закупке российского препарата от коронавируса в середине марта.

Ранее премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал начать диалог между Германией и Россией о приобретении вакцины «Спутник V». Для ее использования нужна сертификация в Евросоюзе.