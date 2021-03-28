Первый скандал произошел в шоу «Холостяк» с Тимати

Москва, 28 марта. В новой серии телепроекта ТНТ «Холостяк», где за сердце рэпера Тимати борются несколько очаровательных девушек, произошел конфликт, переросший в скандал.

Одна из участниц — Кристина Кустова — обвинила Адель Вейгель и Анастасию Леонову в том, что Тимати им не интересен, а пришли они на проект ради хайпа. Якобы девушки не испытывают никаких чувств к «холостяку».

Это произошло во время вечеринки в честь дня рождения Дарьи Погадаевой. Кустова не стала скрывать это и от Тимура (настоящее имя хип-хоп-исполнителя. — Прим. ред.). Она добавила, что соперницы ведут себя недостойно.

Тогда рэпер предложил провести психологический тест. Тимати, поинтересовавшись, доверяет ли ему девушка, попросил отдать свою розу Адель. Но та ответила категорическим отказом.

Но в итоге под напором Тимура Кристина сдалась и подошла к сопернице. Девушка отдала ей розу. Та ничего не поняла и не собиралась брать цветок, но потом все же согласилась.

«Можно подумать, что она извинилась передо мной, а Тимур хотел подарить розу мне», — сказала Адель.

Шоу «Холостяк» недавно стартовало на экранах телевизора. Недавно в Сеть просочилась информация о победительнице проекта. Ею якобы стала Мария Вебер.