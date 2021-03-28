Новый глава Минздрава Бразилии выступил против обязательного ношения масок

Бразилиа, 28 марта. Новый министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога выступил против закона об обязательном ношении масок для предотвращения распространения коронавируса. Заявление министр сделал на своей странице Instagram.

«Мы не победим пандемию именно с помощью закона, предусматривающего обязательное ношение маски и штраф за ее отсутствие. Здесь стоит вопрос повышения уровня осознанности граждан. Каждый должен знать свою роль», — утверждает Кейрога в видео, опубликованном в социальной сети.

Керойга подчеркнул, что усилено работает для обеспечения вакцинации населения согласно программе Минздрава. В течение марта 2021 года прививку одной из доступных вакцин получили уже более 800 тыс. человек из одного миллиона запланированных. Однако власти страны подвергаются критике за то, что запасы вакцин, поставленные в Бразилию, остаются недостаточными и вакцинация продвигается слишком медленными темпами на фоне рекордных уровней ежедневного заражения.

Após determinar máscaras no Ministério, Queiroga critica uso obrigatório https://t.co/qceH3buctb via @UOLNoticias @UOL — Democrata sensato (@Democratasensa1) March 28, 2021

Противоречия касательно использования масок

Заявление министра противоречит решению, принятому 26 марта им же — ношение масок сотрудниками в Министерстве здравоохранения стало обязательным после того как широкая общественность раскритиковала сотрудников Минздрава за несоблюдение масочного режима и социальной дистанции. В начале марта пресс-служба министерства опубликовала фотографию с пресс-конференции, где предыдущий министр Эдуарду Пазуэллу и шесть других сотрудников находились в закрытом пространстве без защитных масок.

Кроме несоблюдения правил индивидуальной безопасности работниками министерства существует еще одна проблема: обязательный очный режим работы вместо дистанционного в условиях рекордного количества случаев заражения и смертей от коронавируса в Бразилии. Только в марте 2021 года трое сотрудников министерства скончались от СOVID-19. Один из них — 40-летний Глейбер Араужу, был вынужден ходить на работу, несмотря на избыточный вес и гипертонию, что ставило его в группу риска.

Кейрога сообщил тогда, что издаст внутренний закон для Минздрава с целью обеспечения соблюдения правил по предотвращению распространения вируса.

Кроме того, слова министра в видео в Instagram противоречат закону, принятому президентом Жаиром Болсонару в июле 2020 года. Документ предусматривает обязательное использование масок в общественных местах для борьбы с COVID-19. Также в законе говорится о штрафе за ее отсутствие.

Двусмысленные высказывания

«Кроме вопроса, связанного с вакцинами, очень важно обратить внимание на использование масок. Маски помогают предотвратить распространение вируса. Если все будут использовать маски, эффект будет схож с вакцинацией населения», — закончил свою речь Керойга после того, как поставил под сомнение закон об обязательном ношении масок.

Кейрога также призвал носить маски во время празднования Пасхи 2 апреля даже в кругу семьи.

Министр заверил, что правительство делает все, чтобы бороться с увеличением случаев заражения. Так, Бразилия на данный момент получает грузовики из Канады для перевозки медицинского кислорода.

За последнюю неделю в Бразилии были зарегистрированы рекордные количества случаев заражения и смертельных исходов. Только за последние семь дней в стране было выявлено более 539 тыс. человек с COVID-19, 17,8 тыс. скончались.

Brasil registra a sua pior semana epidemiológica desde o início da pandemia, tanto em número de casos quanto em mortes.



Em 7 dias o Brasil registrou 539.903 casos e 17.798 óbitos. — Coronavírus Brasil (@CoronavirusBra1) March 27, 2021

За минувшие сутки в Бразилии зафиксировано 83 тыс. заражений COVID-19. От последствий заражения коронавирусом за сутки скончались 3 368 человек.

С начала пандемии коронавируса в стране подтверждено 12,5 млн случаев инфицирования коронавирусом, 310,7 тыс. бразильцев скончались. Резкий рост количества заражений позволил Бразилии «оторваться» от Индии, а по количеству ежедневных смертей Бразилия держит первое место в мире.