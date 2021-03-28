Юморист Александр Морозов избавился от лишней кожи после похудения

Москва, 28 марта. Несколько месяцев назад популярный юморист Александр Морозов основательно взялся за свою внешность и сильно похудел. А спустя время он перенес операцию по удалению лишней кожи.

Операция по уменьшению объема желудка помогла популярному артисту избавиться от лишних килограммов. И вот теперь он наконец-то приблизился к своему идеалу: врачи удалили обвисшую кожу, которая появилась после резкого похудения. Подробности своего состояния Морозов раскрыл в посте на странице в Instagram.

«Докладываю тем, кто не знает: мне сделали обширную абдоминопластику, убрали кучу кожи на целый рыболовный рюкзак, но мне, к сожалению, не отдали. Много чего еще сделали. Сегодня уже час гуляю по клинике. Чувствуется дискомфорт, приходится спать на спине. Но зубная боль намного хуже!» — поделился юморист.

Первые фотографии после операции артист выложил в Сеть лишь спустя пару недель, когда его состояние заметно улучшилось. На фотографии заметно постройневший Александр Морозов позирует в корсете на фоне больничной палаты.

Артист «Кривого зеркала» подробно рассказывает о своих преображениях поклонникам в соцсети. Он не скрывает, что избавиться от лишних 50 килограммов ему помогли медики. Морозов планирует преобразиться из забавного пухляша в импозантного подтянутого мужчину.