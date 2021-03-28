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Юморист Александр Морозов избавился от лишней кожи после похудения

Юморист Александр Морозов избавился от лишней кожи после похудения

Москва, 28 марта. Несколько месяцев назад популярный юморист Александр Морозов основательно взялся за свою внешность и сильно похудел. А спустя время он перенес операцию по удалению лишней кожи.

Операция по уменьшению объема желудка помогла популярному артисту избавиться от лишних килограммов. И вот теперь он наконец-то приблизился к своему идеалу: врачи удалили обвисшую кожу, которая появилась после резкого похудения. Подробности своего состояния Морозов раскрыл в посте на странице в Instagram.

«Докладываю тем, кто не знает: мне сделали обширную абдоминопластику, убрали кучу кожи на целый рыболовный рюкзак, но мне, к сожалению, не отдали. Много чего еще сделали. Сегодня уже час гуляю по клинике. Чувствуется дискомфорт, приходится спать на спине. Но зубная боль намного хуже!» — поделился юморист.

Первые фотографии после операции артист выложил в Сеть лишь спустя пару недель, когда его состояние заметно улучшилось. На фотографии заметно постройневший Александр Морозов позирует в корсете на фоне больничной палаты.

Артист «Кривого зеркала» подробно рассказывает о своих преображениях поклонникам в соцсети. Он не скрывает, что избавиться от лишних 50 килограммов ему помогли медики. Морозов планирует преобразиться из забавного пухляша в импозантного подтянутого мужчину.

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