Летчики ЮВО выполнили 30% годового плана полетов в марте 2021 года

Москва, 28 марта. Летчики объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) увеличили на 10% интенсивность полетов в сравнении с прошлогодними показателями.

Согласно последним данным, с начала 2021 года летные составы объединений ЮВО провели в небе более 15 тысяч часов за 200 полетных смен. Таким образом, летчики выполнили более 30% годового плана в рамках перехватов целей, пусков ракет, проведения воздушных боев и бомбометания.

Так, например, в рамках учений и осуществления полетов с боевым применением было выпущено свыше 20 управляемых авиасредств поражения, более 3,5 тысяч неуправляемых авиаракет. Летчики применили более 10 тысяч раз стрелково-пушечное вооружение и сбросили бомбы около тысячи раз.

Ранее сообщалось о проведении учений ВДВ в Крыму. Российские военные в ходе маневров на полигоне «Опук» «захватили» аэродром условного противника.