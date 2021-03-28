Гастроэнтеролог рассказал, как выбрать хорошее мясо для шашлыков

Санкт-Петербург, 28 марта. Самым лучшим выбором для шашлыка будет мясо пожирнее. Гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов рассказал, какое мясо использовать для приготовления на огне.

Специалист рекомендовал брать более жирное мясо, чтобы впоследствии у человека не возникло изжоги. В этом случае процесс переваривания происходит более качественно, а само мясо не задерживается надолго в желудке.

«Это, конечно, дело вкуса, но самое лучшее мясо, которое бы я рекомендовал — это конина», — заявил Харлов в беседе с «Невскими новостями».

Искать хорошее мясо для шашлыков необходимо у частных лиц, которые продают его в местных хозяйствах. По словам медика, магазинный продукт чаще всего обладает малым количеством жира. Харлов также посоветовал выдерживать и мариновать мясо, чтобы добиться хорошего вкуса.

Однако устраивая шашлыки на природе, стоит помнить, что в России с 2021 года действуют новые противопожарные правила. Юрист Елена Веленцева напомнила, как необходимо проводить пикники за городом, чтобы избежать штрафов.