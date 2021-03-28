150 кг тротила понадобилось для освобождения русла реки в Приморье. ФАН-ТВ

В Приморье с ледяными заторами на реке Арсеньевка решили бороться при помощи контролируемых взрывов.

В Приморском крае для защиты нескольких населенных пунктов от весенних паводков ледяные заторы решили ликвидировать при помощи контролируемых взрывов. Кроме того, такой метод поможет уберечь от повреждений мост через реку Арсеньевка,

Шестью подрывами удалось избавиться от ледяной плотины примерно на 700 метров от моста выше и ниже по течению реки. Чтобы взорвать лед, военнослужащим инженерного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) понадобилось порядка 150 килограммов тротила. В Минобороны РФ также рассказали, что к противопаводковым работам были привлечены 20 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники.