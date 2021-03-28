Иностранцам в России могут запретить пользоваться услугами суррогатных матерей

Москва, 28 марта. Депутаты Госдумы поддержали законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей для иностранцев, сообщила член комитета Совфеда по обороне и безопасности Маргарита Павлова.

По ее словам, законопроект направлен в правительство для получения заключения. В случае его одобрения суррогатным материнством смогут пользоваться только российские граждане либо те, у которых есть вид на жительство в РФ.

За такими услугами могут обратиться россияне в возрасте от 25 до 55 лет, которые состоят в официальном браке. При этом после регистрации отношений должен пройти по меньшей мере один год.