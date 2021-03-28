Житель Британии назвал главные отличия жизни в России и Соединенном Королевстве

Лондон, 28 марта. Переехавший в Россию британец Джордан рассказал о преимуществах жизни в РФ и минусах проживания в Великобритании.

Джордан решился на переезд для изучения русского языка. Теперь иностранец помогает с английским языком другим людям и изучает русскую культуру. Британец любит рассказывать о впечатлениях от жизни в России. Об этом сообщает издание «ПолитРоссия».

Он обратил внимание на выгодное отличие российских цен на фастфуд от британских. По словам Джордана, фастфуд дешевле в РФ. Также он указал на колоссальное отличие коммунальных услуг на родине и в России.

«Коммуналка лучше в России. В Великобритании нет центрального отопления, британцы платят за то, каким энергоносителем пользуются. Чем больше человек живет в доме, тем больше будет стоимость таких услуг», — пояснил он.

В Великобритании никогда не отключают горячую воду. Однако оплата за коммунальные услуги будет гораздо выше, отметил иностранец.

«Если в России, например, я платил тысячу рублей, то в Великобритании буду платить 100 фунтов — 10 тысяч рублей», — сообщил Джордан.

Ранее американец Дилан рассказал, почему жизнь в России оказалась привлекательнее, чем в США. Иностранца поразило наличие множества праздничных дней в РФ, доступная медицина, недорогой интернет и мобильная связь.