Политолог рассказал о сложном выборе Вашингтона между вакциной от COVID-19 и новыми ракетами

Москва, 28 марта. Страх перед COVID-19 победил страх перед геополитическими противниками у двух американских сенаторов, предложивших урезать военный бюджет в пользу медицины.

Американские сенаторы-демократы Эд Марки и Ро Кханна предложили приостановить разработку новых межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, предназначенных для замены устаревших LGM-30G Minuteman III, и отдать деньги на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, включая разработку новых вакцин. Политолог Рафаэль Ордуханян в беседе с корреспондентом «ПолитРоссии» дал свой прогноз на исход борьбы военного и медицинского лобби в США.

«Как известно, в США существует целая система лоббирования. Конечно, внутренний сектор, к которому относится оружейное, военное лобби, является самым сильным», — подчеркнул он.

Политолог убежден, что инициатива сенаторов от Демократической партии вызвана не заботой об американцах, которым угрожает коронавирусная инфекция, а стремлением отменить все решения предыдущего президента США Дональда Трампа. Известно, что Трамп поспособствовал значительному увеличению военного бюджета и, по мнению, Ордуханяна, Пентагон не отдаст ни цента. Об интересах простых американцев речь здесь вообще не идет.

Между тем СМИ сообщили, что у американской компании Modernа возникли проблемы с контролем качества препаратов, из-за чего приостановлена поставка 600 тысяч доз вакцин от COVID-19 в Канаду. Россияне же имеют возможность сделать выбор между тремя отечественными вакцинами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», об особенностях каждой из которой рассказал телеканал «Царьград».