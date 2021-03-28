Таролог назвала профессии, которым повезет в апреле 2021 года

Таролог, психолог, коуч Элена Гамаюн в разговоре с корреспондентом ФАН назвала профессии, которым повезет в апреле 2021 года.

По словам эксперта в области нумерологии, месяц апрель покровительствует людям, занимающимся наукой, философией, историей, географией, научными разработками, преподавательской и писательской деятельностью.

Также удача улыбнется врачам, психологам, целителям, фармацевтам. Не оставит фортуна и людей, которые работают с животными, священнослужителей и других работников храмов.

«Эти люди ощутят большую поддержку от апреля. А всем остальным, кто не работает в вышеперечисленных сферах, нужно наблюдать за собой, корректировать свое внутреннее состояние и выполнять другие рекомендации, о которых я говорила ранее», — говорит Элена.

Также таролог-психолог рекомендует быть внимательными к себе, не растрачивать свою энергию и духовные ресурсы по пустякам, чтобы не упустить счастливые возможности, которые уготованы для всех в мае.

«Когда придет май, включится колесо фортуны. Накопите силы, ресурсы для того, чтобы не пропустить свои счастливые возможности и накопив энергию смело двигаться уже в сторону своей удачи, потому что в мае включится 10-ый код — колесо фортуны», — отметила Элена Гамаюн.

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