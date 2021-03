Почему война в Йемене может привести к крупнейшей экологической катастрофе

Сана, 28 марта. Плавучее нефтехранилище FSO Safer у берегов Йемена способно стать источником крупнейшего разлива нефти в истории. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что деградация корпуса и оборудования судна при полном отсутствии обслуживания ставит под угрозу экологическую обстановку во всем Красном море.

Платформа Safer принадлежит одноименной йеменской нефтедобывающей компании. В 2015 году она была захвачена хуситами в ходе гражданской войны и с тех пор не ремонтировалась. Сейчас судно стоит на якоре недалеко от нефтяного терминала Рас-Иса.

While #Evergiven is stuck in the Suez, a major oil spill off Yemen is in the pipeline as the Houthi rebels delay the UN inspection of oil storage tanker #FSOSafer since 2019. It's not been maintained for 5 years and holds 4x the oil of Exxon Valdez.



1/xhttps://t.co/meJUZmP3Dz