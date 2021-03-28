Почему война в Йемене может привести к крупнейшей экологической катастрофе

Сана, 28 марта. Плавучее нефтехранилище FSO Safer у берегов Йемена способно стать источником крупнейшего разлива нефти в истории. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что деградация корпуса и оборудования судна при полном отсутствии обслуживания ставит под угрозу экологическую обстановку во всем Красном море.

Платформа Safer принадлежит одноименной йеменской нефтедобывающей компании. В 2015 году она была захвачена хуситами в ходе гражданской войны и с тех пор не ремонтировалась. Сейчас судно стоит на якоре недалеко от нефтяного терминала Рас-Иса.

While #Evergiven is stuck in the Suez, a major oil spill off Yemen is in the pipeline as the Houthi rebels delay the UN inspection of oil storage tanker #FSOSafer since 2019. It's not been maintained for 5 years and holds 4x the oil of Exxon Valdez.



1/xhttps://t.co/meJUZmP3Dz — Carola Rackete (@CaroRackete) March 26, 2021

Платформа содержит в себе более 1,3 миллиона баррелей нефти. В случае взрыва, пожара или утечки произойдет катастрофа, в четыре раза более мощная, чем разлив нефти из танкера Exxon Valdez у берегов Аляски в 1989 году. До сих пор этот случай является самым крупным в истории инцидентом подобного рода.

По данным Организации Объединенных Наций (ООН), от экосистемы Красного моря зависят 30 миллионов человек, в том числе и 1,6 миллиона йеменцев. Уничтожение рыболовных промыслов усугубит положение прибрежных населенных пунктов, и без того зависящих от гуманитарной помощи. При этом в случае пожара на нефтехранилище около 8,4 миллиона человек подвергнутся воздействию загрязняющих токсичных веществ.

Кроме того, разлив приведет к закрытию ключевого йеменского порта Ходейда, через который в страну поступает гумпомощь. Это спровоцирует повышение цен на продовольствие, медикаменты, топливо, что утяжелит течение наблюдаемого в Йемене гуманитарного кризиса.

Также экологическая катастрофа может ударить по коммерческим судоходным маршрутам в Красном море, на долю которых приходится десять процентов мировой торговли.

Международная реакция

Вопрос о Safer был поднят 22 марта, когда Саудовская Аравия выдвинула инициативу мирного урегулирования йеменского конфликта. Глава саудовского МИД Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что хуситы используют судно как средство шантажа, ставя под угрозу тысячи жизней.

«Мы крайне обеспокоены тем, что хуситы продолжают чинить препятствия ООН, делающей все, чтобы обезопасить этот нефтяной танкер, который грозит настоящей экологической катастрофой беспрецедентного масштаба в Красном море», — сообщил он.

FSO Safer will continue to be an environmental threat if the Houthis doesn't come in to terms with the #SaudiArabia initiative. #EKHNews_EN pic.twitter.com/KJ3Wqh8u3F — Alekhbariya News (@EKHNews_EN) March 22, 2021

В ООН неоднократно предпринимали попытки оценки состояния нефтехранилища и его ремонта. Так, еще в 2019 году была создана первая группа экспертов для проведения первоначальной реставрации. Однако визит не состоялся, так как хуситы в последний момент отозвали свое согласие.

Следующая попытка последовала весной 2020 года, когда в машинное отделение Safer поступила вода. Водолазам понадобилось пять дней на устранение бреши.

И вот теперь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Совет Безопасности снова обратились к хуситам с просьбой разрешить доступ к танкеру для оценки и ремонта.

«Речь идет не только о том, чтобы отправить сотрудников ООН в тот или иной район. Речь идет о закупке весьма специфического оборудования, а также о привлечении людей с очень узкой специализацией, которые могут и хотят отправиться в эту оценочную миссию», — рассказал Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН.

В настоящий момент все 15 членов Совбеза ООН высказались против запрета хуситов на посещение судна. В настоящий момент рассматривается применение принудительных мер по отношению к ним на основе главы 7 устава организации. Она создает основу для действий СБ в случае угрозы миру или для предотвращения какой-либо критической ситуации.

«Хуситы создают угрозу необратимой катастрофой, задерживая оценку ООН и первоначальный ремонт нефтяного танкера. Им давно пора перестать тянуть время», — заявила Линда Томас-Гринфилд, посол США в ООН.

Страница гражданской войны

Активные боевые действия в Йемене продолжаются с осени 2014 года, когда хуситское движение «Ансар Аллах» захватило практически всю северо-западную часть страны, включая столицу Сану. В начале 2015 года президент Абд-Раббу Мансур Хади подал в отставку, однако вскоре после прибытия в Аден отозвал собственное заявление и призвал соседние страны подавить мятеж.

Вскоре арабская коалиция из девяти государств приступила к операции «Решающий шторм», в результате остановившей продвижение хуситов. Главным интересом союза суннитских стран стало недопущение распространения в регионе иранского влияния. К тому моменту «Ансар Аллах» уже заручился поддержкой Тегерана.

VIDEO:



Saudi-led Coalition airstrikes against Iran-backed Houthi positions at Nihm front, east of Sana'a. #Yemen pic.twitter.com/JBEJYNwQT4 — FJ (@Natsecjeff) March 22, 2021

В ходе войны саудовская коалиция обвинялась в ряде военных преступлений, в число которых входит нанесение ударов по местам скопления мирных жителей, а также по жизнеобеспечивающей инфраструктуре и сельскохозяйственным площадям. Кроме того, в операции применялось запрещенное оружие.

Однако самой разрушительной мерой воздействия на хуситов стало введение морской, сухопутной и воздушной блокады подконтрольной им территории. В результате были урезаны поставки продовольствия, медикаментов, топлива и иных товаров первой необходимости на эти территории. Последствием стало развитие гуманитарного кризиса, выразившегося в недоступности воды и пищи, вспышках эпидемий.

Едва ли хуситы целенаправленно ведут ситуацию к экологической катастрофе. Вероятнее всего, у них попросту нет технической возможности обслуживать Safer. Продать эту нефть законным способом они не могут, так как формально она принадлежит официальным властям Йемена.

Единственным способом взаимодействия в этой ситуации хуситы, очевидно, видят шантаж. Так, еще в 2020 году они угрожали взорвать танкер для оказания военно-политического давления на Саудовскую Аравию ради снятия блокады.

В то же время ООН в очередной раз демонстрирует свою неэффективность. Организация создавалась для решения глобальных проблем в обход бюрократии и упрямства отдельных субъектов политики. Страны-участницы Совета Безопасности способны принудительно отбуксировать танкер и разгрузить его. Также они имеют возможность предложить хуситам восстановить нефтехранилища в Рас-Иса и затем перекачать нефть в них. Однако за пять лет в ООН удосужились лишь выразить «озабоченность». Таким образом, ответственность за возможную экологическую катастрофу возляжет на мировое сообщество в той же степени, что и на «Ансар Аллах».