Автоэксперты привели примеры запрещенного тюнинга

Москва, 28 марта. Некоторые автомобилисты даже не догадываются о существовании весьма значительного списка «безобидного тюнинга», который запрещен в России, сообщили специалисты.

Например, согласно Техническому регламенту Таможенного союза, запрещено использовать шторки и затеняющие сетки на стеклах. За это владельцу авто могут выписать штраф в размере 500 рублей и заставить устранить дефект.

Оклейка фар и стекол прозрачной защитной пленкой также является нарушением. Устройство автомобиля предполагает, что при ударе стекло рассыпается на мелкие кусочки, что позволяет водителю выбраться из машины, если замки заклинили. Защитная пленка при этом сводит эту особенность на нет.

Запрещено и оснащение автомобиля светотехникой с мерцающими лампочками для стоп-сигналов. Нарушение наказывается штрафом в размере 500 рублей. Под запрет также попадает установление приборов, напоминающих мигалку или проблесковые маячки. Санкция за это включает в себя даже лишение прав. Похожая ситуация складывается с мигающими фарами фонарями. Поэтому, чтобы избежать штрафа, стоит отказаться от дополнительного освещения.

Если размещение на крыше крепления для багажника не предусмотрено производителем, то устанавливать конструкцию самостоятельно запрещено. Нарушением будет считаться и добавление навесных элементов на бампер машины. Считается, что любые изменения в конструкции автомобиля могут сказаться на безопасности.

При установке оборудования для бездорожья эта особенность должна быть включена в ОТТС и руководство пользования. Однако, если эти возможности не предусмотрены производителем, то такой тюнинг будет считаться незаконным.

Устанавливать внештатную систему автоматического пуска двигателя для удаленного прогрева перед поездкой не запрещается. При этом важно знать, что прогрев двигателя под окнами жилых домов запрещен и может повлечь за собой штраф.

Аналитики ранее выяснили, что большинство российских автомобилистов самостоятельно модернизируют машину сразу после покупки. Как отмечают специалисты, обычно водители ставят в приоритет внешний вид автомобиля.