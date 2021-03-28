Польское руководство начало обращать внимание на правильное исполнение антироссийских ограничений, инициированных со стороны Вашингтона. Так, по данным издания Sputnik Polska, заявление заместителя министра морского хозяйства Польши Гжегожа Витковского говорит о готовности Варшавы ввести санкции в отношении судов, находящихся под флагом своей собственной страны. По мнению журналистов, это происходит из-за боязни Варшавы оказаться хоть немного причастными к реализации российского газопровода «Северный поток — 2». В польском СМИ также отмечают, что в итоге двум судам сейчас грозит снятие регистрации с польского флага, сообщает «ПолитПазл».

Такая неадекватная санкционная агрессия польского руководства наносит невосполнимый ущерб экономике собственного государства. Естественно, что прекрасно все понимающий народ выступает против подобных выходок Варшавы в адрес «СП-2».

Среди интернет-пользователей нашлось немало поляков, которые восхитились россиянами, которые продолжают работу по достройке газопровода, несмотря на все ухищрения невольных соратников США. Нашлись и те, кто вовсе обвинил в безумстве представителей польского руководства. Они указали, что в мире полно нормальных стран, где вышеуказанные корабли будут востребованы.

Адекватные поляки также подчеркнули абсурдность мнения Варшавы относительно того, что «Северный поток — 2» угрожает государственной безопасности страны. Они привели пример, что польский газопровод Baltic Pipe также нельзя назвать угрозой России.

«Политика никогда не должна быть важнее экономики. И уже, конечно, политика III Республики Польша на привязи США», — заключил один из пользователей по ником keram.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак выступил с заявлением о том, что вступление страны в Североатлантический альянс привело к повышению уровня безопасности. Он также назвал Польшу лидером НАТО.