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Польский народ выступает за строительство «Северного потока — 2»

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Польский народ выступает за строительство «Северного потока 2»

Польское руководство начало обращать внимание на правильное исполнение антироссийских ограничений, инициированных со стороны Вашингтона. Так, по данным издания Sputnik Polska, заявление заместителя министра морского хозяйства Польши Гжегожа Витковского говорит о готовности Варшавы ввести санкции в отношении судов, находящихся под флагом своей собственной страны. По мнению журналистов, это происходит из-за боязни Варшавы оказаться хоть немного причастными к реализации российского газопровода «Северный поток — 2». В польском СМИ также отмечают, что в итоге двум судам сейчас грозит снятие регистрации с польского флага, сообщает «ПолитПазл».

Такая неадекватная санкционная агрессия польского руководства наносит невосполнимый ущерб экономике собственного государства. Естественно, что прекрасно все понимающий народ выступает против подобных выходок Варшавы в адрес «СП-2».

Среди интернет-пользователей нашлось немало поляков, которые восхитились россиянами, которые продолжают работу по достройке газопровода, несмотря на все ухищрения невольных соратников США. Нашлись и те, кто вовсе обвинил в безумстве представителей польского руководства. Они указали, что в мире полно нормальных стран, где вышеуказанные корабли будут востребованы.

Адекватные поляки также подчеркнули абсурдность мнения Варшавы относительно того, что «Северный поток — 2» угрожает государственной безопасности страны. Они привели пример, что польский газопровод Baltic Pipe также нельзя назвать угрозой России.

«Политика никогда не должна быть важнее экономики. И уже, конечно, политика III Республики Польша на привязи США», — заключил один из пользователей по ником keram.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак выступил с заявлением о том, что вступление страны в Североатлантический альянс привело к повышению уровня безопасности. Он также назвал Польшу лидером НАТО. 

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