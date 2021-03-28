Таролог Гамаюн рассказала, каким будет апрель и как его пережить

Таролог, психолог, коуч Элена Гамаюн в разговоре с корреспондентом ФАН рассказала, каким будет апрель 2021 года для россиян.

Весна все прочнее вступает в свои права. По словам таролога Гамаюн, в 2021 году второму весеннему месяцу по нумерологии будет соответствовать число «девять» и канал «мудрец-отшельник». По мнению эксперта ФАН, это время отлично подойдет для переосмысления своего пути.

«Если человеку некомфортно, нужно попытаться найти причины происходящего. Стоит задуматься, а туда ли он идет, с теми ли людьми сотрудничает, то есть заглянуть внутрь себя и разобраться. «Девятка» символизирует время, когда человек уделяет больше внимания не внешнему, а внутреннему миру», — говорит эксперт.

Психолог также обратила внимание на то, что, к сожалению, в этот период многие люди могут впасть в состояние депрессии, чувствовать одиночество, ненужность.

«В эти дни не стоит употреблять какие-либо препараты для якобы улучшения настроения, несмотря на то, что желание будет велико. Именно в апреле эта привычка может «затянуть», — рекомендует Гамаюн.

Чтобы не впадать в уныние, таролог советует уделить время себе, сделать то, что давно хотелось. Если есть возможность отдохнуть — почему бы и нет. Также, по словам коуча, в апреле можно уделить внимание духовной практике, начать заниматься спортом, больше гулять на свежем воздухе, общаться с природой и животными.

«Конечно, не стоит поддаваться депрессии, подозрительности, излишней осторожности. В этот период не стоит принимать близко к сердцу обиды. Чрезмерная обидчивость в апреле может проявляться у всех. Нужно стараться не оставаться в одиночестве, встречаться с друзьями, посещать различные мероприятия», — подчеркнула Элена Гамаюн.

Ранее таролог Элена Гамаюн рассказала, людям каких профессий будет соблаговолить месяц апрель в 2021 году, а также отметила, для чего россиянам стоит копить силы и ресурсы на ближайшее будущее.