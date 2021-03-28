Оперштаб: в России выявлено 9088 случаев COVID-19

Москва, 28 марта. Чуть более 9 тыс. случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с COVID-19.

Всего в России зарегистрировано еще 9088 случаев заболевания, поделились в федеральном оперативном штабе. Коронавирусную инфекцию выявили в 84 регионах Российской Федерации. Полностью избавиться от недуга удалось еще 8630 россиянам.

Количество новых случаев заболевания коронавирусом в России к 27 марта составило 8885. Такие данные накануне привели в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.