Хилари Дафф показала первое фото своей новорожденной дочери

Вашингтон, 28 марта. Актриса Хилари Дафф поделилась с поклонниками радостной новостью: она в третий раз стала мамой.

Знаменитость разместила на своей странице в Instagram фотографию старшей дочери Бэнкс и необычно подписала снимок от имени своего ребенка: «Теперь я старшая сестра... Пытаюсь осознать, что я чувствую по этому поводу».

Поклонники Дафф поздравили знаменитость с пополнением в семействе. В комментарии под фото ей оставили сотни теплых слов.

«Какое чудо! Радуюсь вместе с вами!»; «Вы стали еще счастливее! Поздравляем!»; «А когда будут подробности? Мы с нетерпением ждем…» — пишут фанаты кинозвезды.

Звезда не стала долго томить фанатов и через некоторое время разместила еще один снимок с новым членом семьи.

«Мэй Джеймс Бэйр, мы любим тебя!» — подписала кадр звезда фильма «Лиззи Магуайер».

Артистка добавила, что малыш появился на свет несколько дней назад. Она родила ребенка 24 марта.

О третьей беременности Хилари Дафф стало известно в октябре прошлого года. О своем интересном положении артистка сообщила, опубликовав небольшое видео с мужем. В ролике она показала округлившийся живот.