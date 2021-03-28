Крым подаст иск из-за водной блокады Киева трем гражданам Украины

Севастополь, 28 марта. Судебная претензия крымских властей в связи с водной блокадой полуострова будет предъявлена трем гражданам Украины, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Стоит отметить, что в этот список попали бывшие депутаты Верховной рады Андрей Сенченко, Рефат Чубаров, а также действующий законодатель Мустафа Джемилев.

«На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады», — сказал Константинов.

При этом парламентарий подчеркнул, что эта инициатива должна квалифицироваться как попытка геноцида.

Ранее стало известно, что киевские власти собираются усилить водную блокаду Крымского полуострова. Для этого планируется укрепить дамбу Северо-Крымского канала.