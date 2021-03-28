Николаев удивил фанатов вкусовыми пристрастиями пятилетней дочери

Москва, 28 марта. Музыкант и композитор Игорь Николаев порадовал поклонников новыми фотографиями дочери Вероники. В Сети пришли в восторг от забавного снимка девочки.

На фотографиях Вероника с двумя косичками с удовольствием позировала перед камерой в домашней обстановке. В одной руке держит дольку лимона, а на другой соленый огурец.

«Пробовали лимон с соленым огурчиком? Кисло, но очень вкусно», — написал 61-летний артист, показывая вкусовые пристрастия дочери.

Снимок пятилетней Вероники умилил поклонников музыканта. В комментариях под публикацией была написана масса теплых слов в адрес его дочери.

«Игорь, у вас такая хорошенькая дочка! Милашка-очаровашка»; «Вы знаете соленое с кислым получается не очень кислое. Ребенок знает толк, нам у них бы поучиться»; «Приятного аппетита, славная девочка», — пишут в комментариях под фотографиями пользователи интернета.

Некоторые подписчики Николаева удивились такому новшеству, признавшись, что никогда не пробовали лимон с соленым огурцом.

«Надо попробовать! Заманчиво, вкусно», — написал один из фолловеров.

Игорь Николаев часто делится с поклонниками фотографиями из личного архива. В частности, он публикует в своих соцсетях семейные кадры.