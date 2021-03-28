Россиянам назвали опасные для здоровья модные тренды в одежде

Москва, 28 марта. Модные тренды в одежде, которые могут навредить здоровью и привести к развитию опасных заболеваний, назвал врач-терапевт Тимур Асанов.

Многие носят теплые, объемные худи и надевают капюшон вместо шапки. При этом он не прилегает плотно к голове и не защищает уши от холодного воздуха. Поэтому повышается риск подхватить насморк или заболеть отитом. Черный список пополнили джинсы skinny. Они вредны особенно для девушек, которые намерены избавиться от «гусиной кожи» на бедрах. Тесные штаны нарушают кровообращение и повышают риск развития варикоза и целлюлита.

Также следует избегать моды на ультракороткие куртки. Переохлаждение поясницы может привести к воспалению мочеполовой системы и нарушению функции почек.

Неправильная обувь может привести к проблемам со здоровьем. Высокие каблуки оказывают нагрузку на ноги и позвоночник. Это приводит к сколиозу, деформации тазовых костей. Совершенно плоская подошва тоже не лучший выбор, по мнению врача. Могут появиться боли и судороги. Лучше носить обувь на устойчивом каблуке от четырех до пяти сантиметров, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого соведущая Александра Васильева в шоу «Модный приговор» Эвелина Хромченко назвала модный тренд, который не подходит «полным» женщинам. Речь идет о платьях-пальто из плотной ткани.