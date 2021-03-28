Японские ученые установили связь между стрессом и появлением аллергии

Токио, 28 марта. Особые гормоны, отвечающие за появление стресса у человека, могут спровоцировать аллергическую реакцию в организме. Такое мнение высказали японские ученые.

Особые гормоны стресса могут спровоцировать размножение клеток-агентов, которые способны послужить причиной аллергии, считает профессор Мика Яманака-Такаити из Осаки. Ему и его коллегам удалось установить зависимость аллергии от стрессового состояния пациента.

Эксперимент с участием добровольцев, к полиповым органам носа которых добавляли гормон стресса, показал, что в процессе таких действий у подопытных увеличилось количество тучных клеток, рассказал ученый. Именно эти клетки свидетельствуют о начале аллергической реакции в организме.

Российские врачи советуют заблаговременно подготовиться к сезону аллергий и посетить специалиста. Ранее медики подчеркнули, что любое лечение должно находиться под контролем врача.