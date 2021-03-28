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Экономика

ЕАЭС планирует создать единый рынок страховых услуг

ЕАЭС планирует создать единый рынок страховых услуг

Москва, 28 марта. Руководители страховых союзов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют договориться о создании единого рынка страховых услуг.

По данным издания «Коммерсантъ», представители РФ, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении собираются обменяться данными по видам страхования, в рамках которого возможно создание единой базы. Целью служит урегулирование убытков и борьба с мошенничеством.

Инициатива также предполагает формирование трансграничного обмена страховыми услугами. В частности, речь идет о выездных «Зеленых картах» ОСАГО, медкартах для трудовых мигрантов и страховании туристов при поездках за границу. Подписание меморандума запланировано на июнь этого года.

В последнее время в России все большим спросом пользуются договоры личного страхования. Эксперт рынка страховых услуг Инна Вялкова рассказала о нюансах данного вида услуг. Она также отметила, что страховой договор может снизить размер процентов по кредиту.

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